Pfizer уже продала более 80% доз потенциальной вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Independent, ссылаясь на анализ базирующейся в Великобритании некоммерческой организации Global Justice Now.
Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.
В организации считают, что продажа вакцины самым богатым странам ставит под угрозу справедливый доступ к лекарству.
Исследование, проведенное Фондом Билла и Мелинды Гейтс, свидетельствует, что справедливое распределение вакцин против COVID-19 предотвратит 61% последующих смертей, тогда как распределение лекарства между богатыми странами – только 33%.
Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".
По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.