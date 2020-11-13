Хакеры из РФ и Северной Кореи пытались похитить данные у семи компаний – разработчиков вакцин от COVID-19 – Microsoft

Хакеры из России и Северной Кореи пытались завладеть информацией о разработке вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. О количестве успешных атак не сообщается.

Компания Microsoft зафиксировала кибератаки российских и северокорейских хакеров на семь компаний, которые занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 13 ноября говорится в заявлении вице-президента Microsoft по безопасности Тома Берта.

В компании заявили, что за нападениями стоят три группировки под кодовыми названиями Strontium (известная также как Fancy Bear, APT28, Sofacy, Pawn storm, Sedni) из России, а также Zinc и Cerium из Северной Кореи.

Хакеры разными методами пытались завладеть информацией. В группировке Strontium использовали систему для подбора паролей для кражи учетный данных. В Zinc – предпринимали попытки получить доступ к данным и аккаунтам, отправляя "должностные инструкции" и представляясь сотрудниками Всемирной организации здравоохранения.

Кибератакам подверглись компании в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США. У многих из них есть государственные контракты на производство вакцины.

В Microsoft отметили, что большинство атак были неудачными. О количестве успешных атак не сообщается.

Немецкая компания BioNTech которая разработала и испытывает вакцину вместе с американской Pfizer, опровергла сообщения о хакерской атаке на серверы предприятия, сообщает Spiegel.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) сообщал, что российские хакеры намеревались взломать серверы организаций, занимающихся разработкой вакцин против коронавируса.