"Снижение летальности в четыре раза". Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19

Препарат "Биовен" украинской компании "Биофарма" после завершения клинических испытаний был включен в протокол лечения коронавирусной инфекции, сообщил совладелец "Биофармы" Константин Ефименко.

Украинская заявила о создании эффективного лекарства для пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" на основе иммуноглобулина. Об этом в Facebook сообщил совладелец компании Константин Ефименко.

По его словам, в исследованиях, которые продолжались с мая по октябрь, участвовали 66 пациентов с тяжелым течением болезни.

"Использование "Биовена" в комплексе с терапией пневмонии, вызванной COVID-19, в сравнении со стандартной терапией позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам: сокращение летальности в четыре раза (с 23,6% до 6,25%); сокращение среднего времени до наступления улучшения с девяти до пяти дней; сокращение времени госпитализации в условиях стационара на три – пять дней", – написал Ефименко.

Он добавил, что 13 ноября "Биовен" был включен в национальный протокол лечения COVID-19.

"Биофарма" продолжает работу по созданию гипериммунного иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости", – заверил Ефименко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 14 ноября в мире коронавирусом заразились 53,47 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,51 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На данный момент специфические лекарства и вакцины от COVID-19 находятся в стадии разработки.