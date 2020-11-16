Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19 – Гебрейесус

Вакцина будет дополнять другие инструменты в борьбе с пандемией COVID-19, а не заменять их, подчеркнул гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: С самого начала мы знали, что вакцина будет иметь важное значение для контроля над пандемией Фото: EPA

Вакцина против коронавируса сама по себе не остановит эпидемию. Об этом в Twitter 16 ноября заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, изоляцию и уход, отслеживание контактов и помещение [контактных лиц] на карантин; вовлечение сообществ, призывать людей быть осторожными", – написал он.

По словам Гебрейесуса, изначально поставки вакцины будут ограниченными, поэтому приоритет в вакцинировании будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим группам риска.

"Мы надеемся, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но вирусу все еще есть куда двигаться... С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет иметь важное значение для контроля над пандемией. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие инструменты, которые у нас есть, а не заменять их", – добавил он.

Скриншот: Tedros Adhanom Ghebreyesus / Twitter

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Американская компания Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования. Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".