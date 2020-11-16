В Австрии собираются проводить массовое тестирование на коронавирус

Массовое тестирование на коронавирус будет в Австрии добровольным и в первую очередь для тех, кто не может себе позволить дорогие ПЦР-тесты, отметил канцлер Себастьян Курц.

В Австрии планируют провести массовое тестирование населения на коронавирус. Об этом канцлер Себастьян Курц рассказал 15 ноября в эфире австрийской радиостанции ORF.

Глава правительства рассказал, что тестирование будет добровольным и рассчитанным в первую очередь на тех, кто не может позволить себе "дорогие лабораторные тесты ПЦР".

Курц считает, что многие австрийцы воспользуются предложением, чтобы убедиться, что во время празднования Рождества не заразят своих родственников.

Изначально тестированием собирались охватить определенные группы населения, в частности, учителей, затем расширили это круг.

Планы массового тестирования в Австрии сейчас согласовываются с участием Минздрава страны, отметил Курц.

Он привел в пример ситуацию в соседней Словакии, где по выходным проводили массовые тестирования населения на COVID-19 и где на сегодняшний день самый низкий в центральной Европе уровень заболеваемости за последние семь дней.

3 ноября в Австрии ввели жесткий карантин, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. В частности, по всей стране с 20.00 до 6.00 действует комендантский час.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 составило в Австрии на 16 ноября почти 204 тыс., скончались 1829 больных.

Всего в мире зарегистрировано почти 54,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.