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"Это не по-людски". Депутаты обязали Кабмин Украины заранее предупреждать бизнес об усилении карантина

Верховная Рада принятым постановлением обязала публиковать решение об ужесточении карантина не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что благодаря документу бизнес сможет планировать свою работу.

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Кабмин ввел "карантин выходного дня" 11 ноября
Кабмин ввел "карантин выходного дня" 11 ноября
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты обязали Кабинет Министров Украины предупреждать заранее об усилении карантина. За соответствующий проект постановления №4320 проголосовали 303 парламентария, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Постановление предлагает обязать Кабмин информировать граждан Украины о введении ограничений в таких сферах:

  • регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;
  • посещение учебных заведений;
  • прием посетителей организаций в сфере культуры;
  • прием посетителей в кинотеатрах;
  • прием посетителей всеми заведениями общественного питания;
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • прием посетителей в организациях сферы торгового и бытового обслуживания населения;
  • выход из мест проживания граждан.

Рада предлагает правительству публиковать решение о введении более чем одного из указанных ограничений не позднее чем за семь календарных дней до начала их действия. Депутаты хотят за семь календарных дней до начала действия таких ограничений вносить в Раду законопроекты о государственной поддержке и льготах для населения и бизнеса, которых коснется усиленный карантин.

По словам одного из авторов документа – нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это постановление нужно бизнесу для планирования работы.

"Одно и главных требований бизнеса – чтобы его предупредили. Это ненормально, когда мы вводим карантин в четверг, который начинает действовать с вечера пятницы. Это не по-людски", – сказал он, выступая с трибуны Рады.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

Сегодня, 17 ноября, Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, депутаты, карантин, ограничения, ветер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Ярослав Железняк
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