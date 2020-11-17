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Шмыгаль предупредил, что зимой украинцев ждут сложные времена

Зимой жителей Украины ждут сложные времена, поэтому правительство будет работать и вводить меры, прописанные в планах действий и сценариях развития по экономическому восстановлению Украины и борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Я не собираюсь приукрашивать ситуацию
Шмыгаль: Я не собираюсь приукрашивать ситуацию
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что зимой украинцев ждут сложные времена. Об этом он заявил 17 ноября во время отчета в Верховной Раде Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не собираюсь приукрашивать ситуацию. Зимой нас ждут сложные времена, поэтому хочу сообщить, что мы работаем и будем вводить большинство мер, которые прописаны и в постановлении Верховной Рады, и в планах действий и сценариях развития по экономическому восстановлению Украины и борьбе с эпидемией", – сказал он.

Полный локдаун в Украине, по информации главы Кабмина, не введут, пока ему существует альтернатива.

"Основная задача "карантина выходного дня" – выйти на плато по количеству заболевших COVID-19. То есть зафиксировать на уровне 12–15 тысяч случаев в день. Если этого не будет, то мы будем вынуждены пойти на более жесткие меры. Подчеркиваю, что каждый день эффективного соблюдения "карантина выходного дня" оттягивает принятие более жестких мер", – пояснил премьер.

Шмыгаль уточнил, что "карантин выходного дня" – это только шесть дней в ноябре, которые "могут дать Украине шанс".

Минздрав Украины поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко проводить консультации с бизнесом, Верховной Радой и мэрами городов и принять согласованный план мероприятий, который может быть введен в случае введения более жестких мер, сообщил глава правительства.  

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на  17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека. Минздрав Украины поручил главному санитарному врачу Виктору Ляшко проводить консультации с бизнесом, Верховной Радой и мэрами городов и принять согласованный план мероприятий, который может быть введен в случае введения более жестких мер, заявил глава правительства.  

Теги: Кабинет Министров, карантин, Минздрав, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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