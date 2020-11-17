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Нардепы обратятся в КСУ для проверки постановления о "карантине выходного дня" на конституционность

45 народных депутатов Украины подписались под обращением в Конституционный Суд для проверки постановления о "карантине выходного дня" на конституционность.

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Один из нардепов подтвердил, что обращение касается только "карантина выходного дня", а не остальных ограничений
Один из нардепов подтвердил, что обращение касается только "карантина выходного дня", а не остальных ограничений
Фото: rada.gov.ua

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня". Фотографии документа с подписями опубликовал в Telegram нардеп Александр Дубинский.

"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени [премьер-министра Дениса] Шмыгаля под названием "карантин выходного дня". Фамилии тех, кому не пох...й", – написал Дубинский.

Один из подписавших обращение нардепов подтвердил LIGA.net, что речь идет исключительно о карантине выходного дня, другие ограничительные меры под сомнение не ставятся.

Обращение подписали уже 45 депутатов. Согласно ст. 52 закона "О Конституционном Суде", этого количества достаточно, чтоб обращение рассмотрели судьи КСУ.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

Теги: карантин, КСУ, Александр Дубинский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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