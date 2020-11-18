Клуб сына одного из глав Нацполиции под Киевом работал в "карантин выходного дня" – Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info вызвали патруль полиции к клубу NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова и который работал во время "карантина выходного дня". Патрульные сказали, что их в клуб не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос.

Журналисты засняли, как в клуб вошли не менее 20 человек в течение часа Скриншот: BIHUS info / YouTube

Под Киевом клуб отдыха NAVY, принадлежащий сыну начальника департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня". Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что вечером 14 ноября парковка возле клуба была заполнена автомобилями, среди которых было и авто самого Наумова. В течение часа наблюдений расследователи зафиксировали не менее 20 посетителей клуба.

После этого они вызвали полицию – патрульные приехали в течение 15 минут и пошли внутрь. Через некоторое время из клуба вышел мужчина, похожий на помощника Наумова, и отогнал с парковки автомобиль полицейского. Затем на парковке выключили свет, а группа неизвестных мужчин попросила журналистов "через три минуты" покинуть заведение, иначе шлагбаум будет закрыт. На вопрос, а как же посетители, которые находятся внутри клуба, им заявили, что "там никого нет".

Выйдя из заведения, полицейские сообщили, что в клуб их не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские в выходные закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

17 ноября Верховная Рада Украины не смогла принять постановление, которое рекомендует правительству отменить "карантин выходного дня".