Центральная власть обязана останавливать демонстрацию регионального "суверенитета" со стороны мэров, не соблюдающих карантин

До 30 ноября во Львове отменили выходные, чтобы не соблюдать карантин.

Такое решение принял местный горсовет. Мэр Садовый так и написал у себя в Facebook: мол, теперь у львовян выходных нет, следовательно, и карантин в выходные ввести невозможно.

Беру за скобки антиконституционное решение правительства и остановлюсь только на ноу-хау власти украинского Пьемонта демократии.

Я удивляюсь представителям львовской юридической школы – одной из лучших в стране: неужели там никто не решился объяснить депутатам и лично Садовому, что по Конституции каждый имеет право на отдых.

И это право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха. А согласно ст. 45 Основного закона, "выходные и праздничные дни... определяются законом". То есть Трудовым кодексом Украины, а не решением Львовского городского совета.

В ст. 67 Трудового кодекса указывается, что "при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день".

В случае, когда праздничный или нерабочий день (ст. 73 этого же кодекса) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Закон правда дает право руководителю учреждения или организации сделать выходной день рабочим. Но тогда работникам должны оплатить работу в выходной по двойному тарифу или компенсировать этот день другим выходным.

Во Львове руководство предприятий и организаций таких приказов не выдавало.

Циничную демонстрацию откровенного регионального "суверенитета" центральная власть обязана немедленно останавливать.

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора