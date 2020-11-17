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Виталий Журавский
Виталий Журавский

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.


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Центральная власть обязана останавливать демонстрацию регионального "суверенитета" со стороны мэров, не соблюдающих карантин

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До 30 ноября во Львове отменили выходные, чтобы не соблюдать карантин.

Такое решение принял местный горсовет. Мэр Садовый так и написал у себя в Facebook: мол, теперь у львовян выходных нет, следовательно, и карантин в выходные ввести невозможно.

Беру за скобки антиконституционное решение правительства и остановлюсь только на ноу-хау власти украинского Пьемонта демократии.

Я удивляюсь представителям львовской юридической школы – одной из лучших в стране: неужели там никто не решился объяснить депутатам и лично Садовому, что по Конституции каждый имеет право на отдых.

И это право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха. А согласно ст. 45 Основного закона, "выходные и праздничные дни... определяются законом". То есть Трудовым кодексом Украины, а не решением Львовского городского совета.

В ст. 67 Трудового кодекса указывается, что "при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, а при шестидневной рабочей неделе – один выходной день".

В случае, когда праздничный или нерабочий день (ст. 73 этого же кодекса) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Закон правда дает право руководителю учреждения или организации сделать выходной день рабочим. Но тогда работникам должны оплатить работу в выходной по двойному тарифу или компенсировать этот день другим выходным.

Во Львове руководство предприятий и организаций таких приказов не выдавало.

Циничную демонстрацию откровенного регионального "суверенитета" центральная власть обязана немедленно останавливать.

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Львов, Украина, Андрей Садовый, карантин, Виталий Журавский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
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