За сутки в мире COVID-19 выявили почти у 670 тыс. человек

С начала пандемии коронавируса в мире умерли 1,35 млн человек.

Некоторые страны в связи с коронавирусом объявили локдаун Фото: ЕРА

По состоянию на утро 19 ноября в мире коронавирусом заразились 56 247 982 (+669 тыс. за сутки) человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 349 339 (+12 тыс.) человек, выздоровело 36 146 875.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 11 527 440, умерло 250 485 человек, излечилось 4 350 789.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 958 483 заболевших, 131 578 умерших и 8 383 602 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 945 849 человек инфицированы, 167 455 – умерли, выздоровело 5 383 385 человек.

На четвертом месте Франция с 2 115 717 заболевшими и 46 772 умершими, на пятом Россия – 1 975 629 человек инфицированы, 34 068 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Перу приближаются к этому показателю.

Украина вышла на 17-е место в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.