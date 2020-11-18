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Полиция в Берлине разгоняла водометами и слезоточивым газом протестующих против карантинных ограничений

Многие из участников уличных акций протеста не надели защитные маски и не соблюдали дистанцию. Полицейские призывали людей разойтись, но собравшиеся не выполнили требования. Некоторые бросали в полицейских бутылки и пиротехнику.

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На акции протеста в Берлине стянули 2 тыс. полицейских со всей Германии
На акции протеста в Берлине стянули 2 тыс. полицейских со всей Германии
Фото: EPA

В Берлине 18 ноября на акции против карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции вышло от 5 до 10 тыс. человек. Об этом пишет "Немецкая волна" 18 ноября со ссылкой на информацию из местной полиции.

За порядком следило 2 тыс. полицейских, стянутых в столицу со всей Германии. Многие участники были без защитных масок и не соблюдали дистанцию. Полицейские призывали людей разойтись из-за несоблюдения гигиенических правил и позже объявили мероприятие завершенным, отметило издание.

Собравшиеся не выполнили указания, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Некоторые из протестующих бросали в полицейских бутылки и пиротехнику. Правоохранители оттеснили демонстрантов от Бранденбургских ворот.

Полиция вновь призвала собравшихся разойтись и повторно применила водометы. Заместитель главы профсоюза полиции Германии Йорг Радек заявил, что в числе демонстрантов было много футбольных хулиганов и правых экстремистов, попадавших в поле зрения полиции ранее.

По данным полиции, во время стычек демонстрантов с полицейскими девять стражей порядка получили травмы. Около 190 человек задержали.

Изначально в столице Германии были заявлены несколько акций протеста против ограничительных мер. На самой массовой из них у здания Бундестага заявили об участии 4 тыс. человек. В связи с запретом властей место сбора перенесли на площадь перед Бранденбургскими воротами. Несмотря на это, уже утром перед установленными у входа в Бундестаг заграждениями начали собираться демонстранты, отмечает "Немецкая волна".

Еще две демонстрации запланировали недалеко от здания Бундестага. Ряд активистов в интернете призывали выходить на протесты без предварительного уведомления полиции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 ноября число инфицированных коронавирусом составило почти 56 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,3 млн человек, а выздоровело около 36 млн пациентов. В Германии подтверждено почти 854 тыс. случаев COVID-19, умерло 13,2 тыс. человек, а более 7547 тыс. выздоровели.

Теги: Германия, эпидемия, Берлин, полиция, карантин, правоохранители, инфекция, демонстрации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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