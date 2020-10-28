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В Германии хотят ввести строгие ограничения в связи с COVID-19 – СМИ

По данным источников агентства dpa, канцлер Германии Ангела Меркель выступает за запрет массовых собраний, а также за закрытие ресторанов, баров, отелей и других предприятий в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Меркель выступает за введение строгих карантинных ограничений
Меркель выступает за введение строгих карантинных ограничений
Фото: EPA

Федеральное правительство и правительства земель Германии согласились ввести в стране жесткие ограничения на месяц в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом агентству dpa 28 октября рассказали источники, участвовавшие в переговорах между региональными лидерами и канцлером Ангелой Меркель.

Ограничения еще не согласованы. По данным источников, они должны вступить в силу 2 ноября.

По данным агентства, Меркель выступает за ограничение собраний на открытом воздухе не более чем двумя домохозяйствами, а также за закрытие ресторанов, баров, отелей и других предприятий. При этом школы и магазины с основными товарами хотят оставить открытыми.

dpa отмечает, что предлагаемые ограничения могут быть направлены на сокращение числа заболевших перед Рождеством, чтобы семьи могли праздновать вместе. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 октября число инфицированных превысило 44,1 млн человек, 1 млн 169 тыс. пациентов умерли, 29,9 млн человек выздоровели. В Германии подтверждено 472,5 тыс. случаев COVID-19, 10,2 тыс. человек умерли, 331,8 тыс. выздоровели.

Теги: Германия, Ангела Меркель, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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