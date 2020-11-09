Германия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19. В том числе для Украины

С 8 ноября въезжающие в Германию должны находиться на карантине 10 дней, а не 14. Всем прибывающим необходимо предварительно заполнить онлайн-форму.

Германия ввела новые правила въезда для прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба правительства.

С 8 ноября въезжающие в Германию должны находиться на карантине 10 дней, а не 14. Перед прибытием в страну необходимо заполнить форму на сайте einreiseanmeldung.de. и иметь при себе ее подтверждение, говорится в сообщении.

Сдать тест на COVID-19 и при получении отрицательного результата прервать карантин можно только с пятого дня самоизоляции, а не с первого, как раньше.

Ограничения не коснутся водителей грузовых автомобилей, машинистов и пилотов, жителей приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, дипломатов и представителей власти, которые возвращаются из-за границы.

По данным Института Роберта Коха, в список государств зоны риска входят почти все страны Европы, в том числе и Украина. Полный список стран и районов опубликован на сайте института. Он специализируется на изучении инфекционных заболеваний и подчиняется министерству здравоохранения Германии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у почти 50,5 млн человек, 1 млн 257 тыс. заразившихся умерли, 33 млн выздоровели.