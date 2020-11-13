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Вакцину от коронавируса компании BioNTech создали супруги-ученые – выходцы из семей трудовых мигрантов в Германии

Немцы с турецкими корнями – супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи, создавшие вакцину от коронавируса, которая сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний, – являются основателями немецкой биотехнологической компании BioNTech. Именно их вакцину Всемирная организация здравоохранения называет перспективной.

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Шахин занимает пост председателя правления BioNTech
Шахин занимает пост председателя правления BioNTech
Фото: ЕРА

Вакцину от коронавируса компании BioNTech создали немецкие ученые с турецкими корнями. Об этом говорится в материале "Немецкой волны".

Угур Шахин является руководителем немецкой компании BioNTech. Он владеет 18% акций этой фирмы, которая имеет свыше 60 патентов. Шахин, который входит в список 100 богатейших жителей Германии, родился в Турции и четырехлетним мальчиком приехал в Кельн, где его отец был гастарбайтером на автозаводе Ford. После окончания школы он поступил на медицинский факультет Кельнского университета.

Его супруга Озлем Тюречи – дочь врача, приехавшего в Германию из Стамбула.

В 2001 году супруги переехали в Майнц на работу в университетской клинике и основали там свою первую биотехнологическую фирму Ganymed Pharmaceuticals с целью разрабатывать иммунотерапевтические препараты от рака. В 2016 году они ее продали, и начали работу в своей второй компании BioNTech, основанной в 2008 году вместе с партнерами.

Шахин занимает пост председателя правления BioNTech, Тюречи является директором по медицинским исследованиям. Супруги продолжают преподавать в Майнцском университете.

На разработку вакцины от коронавируса компания получила от правительства Германии 375 млн. 

Проекту по созданию вакцины супруги дали название Lightspeed – "Скорость света". В марте производственным и логистическим партнером проекта стала корпорация Pfizer. Четыре варианта вакцины начали испытывать в конце апреля в Германии и в первых числах мая в США. К июлю стало ясно, что самый перспективный вариант – BNT162b2.

Экстренная регистрация препарата в США ожидается уже во второй половине ноября.

9 ноября американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Германия, Турция, медицина, мигранты, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, гастарбайтер
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