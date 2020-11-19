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Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от COVID-19 до 95% в третьей фазе

Вакцина американской фармацевтической компании Pfizer показала эффективность независимо от возраста, расы и этнической принадлежности. К концу 2021 года компания планирует произвести до 1,3 млрд доз вакцины.

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Pfizer рассчитывает произвести до 50 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году
Pfizer рассчитывает произвести до 50 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году
Фото: ЕРА

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Сообщение о завершении третьей фазы испытаний вакцины опубликовано на сайте компании 18 ноября.

Вакцина показала эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых.

Фармкомпания отчиталась, что побочные эффекты от вакцины исчезли вскоре после ее введения.

"Единственными нежелательными явлениями третьей степени тяжести были утомляемость и головная боль", – уточнили разработчики.

BNT162b2 показала эффективность в размере 94% у людей старше 65 лет, утверждает Pfizer.

Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины от коронавирусной инфекции.

Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 94,5% эффективности на третьей стадии испытаний.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, фармацевтика, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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