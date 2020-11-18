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Коронавирусной инфекцией в мире заразились почти 55,6 млн человек

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Украине вышла на 17-е место в мире по распространению коронавируса.

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Пандемия коронавируса распространяется с конца 2019 года
Пандемия коронавируса распространяется с конца 2019 года
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 18 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 55 578 685 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 337 559 человек, выздоровело 35 739 244.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 11 357 244, умерло 248 666 человек, излечилось 4 293 640.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 912 907 заболевших, 130 993 умерших и 8 335 109 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 911 758 человек инфицированы, 166 699 – умерли, выздоровело 5 358 299 человек.

На четвертом месте Франция с 2 087 183 заболевшими и 46 346 умершими, на пятом Россия – 1 954 912 человек инфицированы, 33 619 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Перу приближаются к этому показателю.

Украина вышла на 17-е место в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Перу, Бразилия, Мексика, Аргентина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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