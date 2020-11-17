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Евросоюз заключил пятый контракт на поставку вакцины от COVID-19. Всего приобрели 1,2 млрд доз

Европейский союз подписал пять контрактов на поставку вакцин с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech – Pfizer и CureVac.

В ЕС ведут переговоры на поставку вакцин с еще одной компанией
В ЕС ведут переговоры на поставку вакцин с еще одной компанией
Фото: depositphotos.com

Европейский союз заключил договор на приобретение 225 тыc. доз вакцин у фармацевтической компании CureVac. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Еврокомиссии на своей странице в Twitter.

"Мы объявляем о новом соглашении с европейской фармацевтической компанией CureVac через несколько дней после подписания контракта с BioNTech и Pfizer", – сообщили в ведомстве.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это уже пятый контракт ЕС на поставку вакцин. Ранее уже договорились с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech – Pfizer. Сейчас также ведутся переговоры с компанией Moderna.

В целом ЕС уже обязался закупить более 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса. Всего в странах – членах Европейского союза проживает чуть меньше 500 млн человек.

Другая американская биотехнологическая компания Moderna сообщила 16 ноября об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля. Эта вакцина показала 94,5% эффективности. Компания планирует до конца 2020 года произвести 20 млн доз для отправки в США и от 500 млн до 1 млрд доз в 2021-м – для продажи в других странах.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) во втором квартале 2021 года. Большинство экспертов считают, что вакцина будет широко доступна лишь с середины 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Еврокомиссия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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