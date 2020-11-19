В тюрьмах и СИЗО Украины зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19. В учреждениях содержат 50,8 тыс. человек

За последние сутки в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины зафиксировали 25 случаев инфицирования коронавирусом.

По данным департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, по состоянию на 15 сентября в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы находилась почти 51 тыс. человек. Об этом 18 ноября сообщил офис Совета Европы в Украине,

"На 1 января всего в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины содержали 52 940 человек, на 15 апреля 2020 года – 52 480 человек, на 15 сентября 2020 года – 50 813 человек. То есть за девять месяцев население тюрем в Украине уменьшилось на 4%", – сообщается в релизе.

В Центре охраны здоровья ГУИС Украины заявили, что по состоянию на 18 ноября в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах зафиксировали 554 случая заболевания COVID-19 (+25 – за последние сутки). Из них семь – среди заключенных, 15 – осужденных, 446 – работники ДКВС, 86 – работники ЦОЗ ГУИС Украины.

С начала вспышки в пенитенциарных учреждениях на коронавирус протестировали 1610 человек, в том числе 922 человека – контактных лиц.

Правоохранительный комитет по законопроектам в дополнении к законопроекту №4265 сообщал, что по состоянию на 1 ноября 2019 содержался всего 53 091 человек. Из них:

6619 – за умышленное убийство;

2900 – за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения;

7220 – за разбой и грабеж;

648 – за изнасилование;

15 – за преступления против основ национальной безопасности.