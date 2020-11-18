Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 12 тыс.

За последние сутки в Украине выявили 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Второй раз за время эпидемии коронавируса в стране число новых случаев превысило 12 тыс. – в предыдущий раз это произошло 14 ноября.
В числе новых заболевших 535 детей и 529 медработников.
За сутки было госпитализировано 1668 человек, умерло 256, выздоровело 256. Было проведено 73 064 тестирования, из них 42 379 – методом полимеразной цепной реакции и 30 685 ИФА-тестов.
Всего за время эпидемии коронавируса в Украине заболели 570 153 человека, умерли 10 112, выздоровели – 259 079.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
По регионам ситуация с распространением болезни такая:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.