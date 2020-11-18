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ОБЩЕСТВО

Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 12 тыс.

За сутки в Украине с установленным диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1668 человек, умерли 256.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Второй раз за время эпидемии коронавируса в стране число новых случаев превысило 12 тыс. – в предыдущий раз это произошло 14 ноября.

В числе новых заболевших 535 детей и 529 медработников.

За сутки было госпитализировано 1668 человек, умерло 256, выздоровело 256. Было проведено 73 064 тестирования, из них 42 379 – методом полимеразной цепной реакции и 30 685 ИФА-тестов.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине заболели 570 153 человека, умерли 10 112, выздоровели – 259 079.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

По регионам ситуация с распространением болезни такая:

  • Киев – 53 855; 
  • Винницкая область – 14 306;
  • Волынская область – 19 648;
  • Днепропетровская область – 23 900;
  • Донецкая область – 18 257;
  • Житомирская область – 23 988;
  • Закарпатская область – 20 146;
  • Запорожская область – 20 733;
  • Ивано-Франковская область – 29 542;
  • Киевская область – 26 561;
  • Кировоградская область – 3818;
  • Луганская область – 5286;
  • Львовская область – 38 577;
  • Николаевская область – 13 394;
  • Одесская область – 34 806;
  • Полтавская область – 16 418;
  • Ровенская область – 25 904;
  • Сумская область – 19 514;
  • Тернопольская область – 24 242;
  • Харьковская область – 49 067;
  • Херсонская область – 7624;
  • Хмельницкая область – 23952;
  • Черкасская область – 15 033;
  • Черновицкая область – 29 126;
  • Черниговская область – 12 456.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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