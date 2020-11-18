Число новых случаев COVID-19 в Украине снова превысило 12 тыс.

За сутки в Украине с установленным диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1668 человек, умерли 256.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Второй раз за время эпидемии коронавируса в стране число новых случаев превысило 12 тыс. – в предыдущий раз это произошло 14 ноября.

В числе новых заболевших 535 детей и 529 медработников.

За сутки было госпитализировано 1668 человек, умерло 256, выздоровело 256. Было проведено 73 064 тестирования, из них 42 379 – методом полимеразной цепной реакции и 30 685 ИФА-тестов.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине заболели 570 153 человека, умерли 10 112, выздоровели – 259 079.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 было зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

По регионам ситуация с распространением болезни такая:

Киев – 53 855;

Винницкая область – 14 306;

Волынская область – 19 648;

Днепропетровская область – 23 900;

Донецкая область – 18 257;

Житомирская область – 23 988;

Закарпатская область – 20 146;

Запорожская область – 20 733;

Ивано-Франковская область – 29 542;

Киевская область – 26 561;

Кировоградская область – 3818;

Луганская область – 5286;

Львовская область – 38 577;

Николаевская область – 13 394;

Одесская область – 34 806;

Полтавская область – 16 418;

Ровенская область – 25 904;

Сумская область – 19 514;

Тернопольская область – 24 242;

Харьковская область – 49 067;

Херсонская область – 7624;

Хмельницкая область – 23952;

Черкасская область – 15 033;

Черновицкая область – 29 126;

Черниговская область – 12 456.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.