"Шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно скончался". В театре Виктюка назвали причину его смерти

Переболевший коронавирусной болезнью украинский и российский режиссер Роман Виктюк уже готовился выписываться из больницы, однако внезапно умер от закупорки сосуда.

Причиной смерти народного артиста Украины и России, режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Об этом в комментарии "РИА Новости" сказала пресс-атташе театра, которым руководил режиссер.

По ее словам, Виктюк "шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался".

Тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда тромбом.

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Его могут похоронить во Львове.

Там он родился 28 октября 1936 года. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.