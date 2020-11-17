Виктюка могут похоронить во Львове

Уроженца Львова, российского режиссера Романа Виктюка могут похоронить на родине, сообщили в московском Театре Романа Виктюка.

Народного артиста Украины и России, режиссера Романа Виктюка, возможно, похоронят на его родине – во Львове. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщили в московском Театре Романа Виктюка.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела во Львов. В театре говорят, что пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы.

Пресс-аташе отметила, что Виктюк при жизни говорил, что хочет быть похороненным именно во Львове, рядом со своими родителями.

По словам представителя театра, дату и место прощания с режиссером сообщат позже.

Виктюк умер 17 ноября в больнице, в октябре его госпитализировали с COVID-19. Режиссеру было 84 года.

Он родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей.