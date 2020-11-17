Умер режиссер Виктюк

Народный артист Украины, народный артист РФ Роман Виктюк умер сегодня в Москве в возрасте 84 лет. В конце октября он попал в больницу с COVID-19.

В Москве умер режиссер, народный артист Украины, народный артист РФ Роман Виктюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Театра Романа Виктюка.

По данным агентства, он умер сегодня в больнице. 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с COVID-19.

Режиссеру было 84 года.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. После окончания актерского факультета ГИТИС работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. На счету режиссера более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину.

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН".