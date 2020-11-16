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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове избили режиссера Садовского. Он умер в больнице

В полиции сообщили, что 14 ноября мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь.

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Садовский создал более 40 спектаклей в театрах Украины
Садовский создал более 40 спектаклей в театрах Украины
Фото: num.kharkiv.ua

В Харькове 71-летний заведующий кафедрой одного из вузов погиб в результате нанесенных травм во время нападения. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители проинформировали, что 14 ноября мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и побил, отчего он потерял сознание.

"Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Его госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября он скончался", – говорится в сообщении. 

В полиции имени погибшего не называют. Однако харьковский Дом актера имени Леся Сердюка на своей странице в Facebook сообщил, что в результате нападения и нанесенных травм режиссер Леонид Садовский погиб.

По их данным накануне нападения мужчина выходил в аптеку.

"На протяжении всей своей трудовой деятельности служил только театру, кино и телевидению. Занимал руководящие должности в различных культурных учреждениях. 30 лет работал на кафедре мастерства актера и режиссуры Харьковского национального университета искусств имени Ивана Котляревского", – сообщили в Доме актера.

Садовский создал более 40 спектаклей в театрах Украины – Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе, учебном театре ХНУИ "5 этаж" ("Мастерская 55"), цикл документальных телевизионных очерков, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2866867150203933&id=1680260232197970

Теги: телевидение, Харьков, кино, искусство, полиция, театр, нападение, режиссер, правоохранители, спектакль, травмы
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