Тодуров: Людей хоронят без панихиды и без отпевания, в пластиковых пакетах. Наденьте эти чертовы маски

Директор Института сердца Борис Тодуров призвал украинцев отнестись серьезно к угрозе заболевания коронавирусной инфекцией и напомнил, что на сегодняшний день госпитализация пациентов с COVID-19 уже представляет серьезную проблему.

Тодуров: В Украине людей хоронят без панихиды и без отпевания, в пластиковых пакетах Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

COVID-19 в Украине болеют все – не только старики, не только диабетики. Об этом в эфире телеканала "Наш" 17 ноября заявил директор Института сердца Борис Тодуров.

"У нас на сегодня очень много молодых пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Среди этих молодых пациентов несколько уже умерло даже в стенах нашей высокоспециализированной клиники, где есть суперреанимация и суперспециалисты. Не подвергайте, пожалуйста, себя дополнительному риску, наденьте эти чертовы маски и носите их, не снимая, если вы выходите на улицу. Мойте руки, не ходите ни в какие общественные места – вы подвергаете себя сегодня смертельному риску. Если вы заболеете и у вас будут осложнения, вас некуда сегодня положить!" – подчеркнул врач.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине людей хоронят "без панихиды и без отпевания, в пластиковых пакетах".

Тодуров обратился к жителям Украины с призывом не контактировать и не подходить близко к людям, которые находятся без маски.

"Не снимайте маски в общественном месте, особенно в транспорте. Если есть возможность избежать метро и транспорта, где много людей, не ходите туда", – добавил медик.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.