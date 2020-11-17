Весь состав баскетбольного клуба "Тернополь" заболел COVID-19

На прошлой неделе БК "Тернополь" не сыграл против "Киев-Баскета", так как по прибытию в столицу Украины сразу у нескольких баскетболистов команды поднялась температура.

После девяти сыгранных поединков в активе "Тернополя" пять побед Фото: БК Тернопіль / Facebook

Все игроки баскетбольного клуба "Тернополь" заболели COVID-19. Об этом 17 ноября сообщает basket.com.ua.

На прошлой неделе тернопольская команда не сыграла против "Киев-Баскета" в рамках чемпионата Суперлиги, так как по прибытию в столицу Украины сразу у нескольких баскетболистов команды поднялась температура.

На этой неделе "Тернополь" должен был сыграть два домашних матча регулярного чемпионата – 19 ноября против "Химика" из Южного и 22 ноября против "Одессы".

После девяти сыгранных поединков в активе дебютанта Суперлиги пять побед.

3 ноября стало известно, что COVID-19 заболели все баскетболисты киевского "Будівельника".

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.