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Весь состав баскетбольного клуба "Тернополь" заболел COVID-19

На прошлой неделе БК "Тернополь" не сыграл против "Киев-Баскета", так как по прибытию в столицу Украины сразу у нескольких баскетболистов команды поднялась температура.

После девяти сыгранных поединков в активе "Тернополя" пять побед
После девяти сыгранных поединков в активе "Тернополя" пять побед
Фото: БК Тернопіль / Facebook

Все игроки баскетбольного клуба "Тернополь" заболели COVID-19. Об этом 17 ноября сообщает basket.com.ua.

На прошлой неделе тернопольская команда не сыграла против "Киев-Баскета" в рамках чемпионата Суперлиги, так как по прибытию в столицу Украины сразу у нескольких баскетболистов команды поднялась температура.

На этой неделе "Тернополь" должен был сыграть два домашних матча регулярного чемпионата – 19 ноября против "Химика" из Южного и 22 ноября против "Одессы".

После девяти сыгранных поединков в активе дебютанта Суперлиги пять побед.

3 ноября стало известно, что COVID-19 заболели все баскетболисты киевского "Будівельника".

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

Теги: Украина, Тернополь, эпидемия, баскетбол, чемпионат, инфекция, Киев-Баскет, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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