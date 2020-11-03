Киевский "Будівельник", баскетболисты которого инфицировались коронавирусом, на несколько недель в полном составе уходит на карантин.

В этом сезоне "Будівельник" сыграл шесть поединков, добыв в них две победы Фото: BC Budivelnyk / БК "Будівельник" / Facebook

Все баскетболисты киевского "Будівельника" заболели COVID-19. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

"К сожалению, все игроки "Будівельника" имеют положительный результат тестирования на COVID-19. Поэтому на несколько следующих недель мы уходим на карантин и будем догонять календарь уже после своего возвращения на паркет", – говорится в сообщении.

В клубе отметили, что большинство игроков и тренеров команды чувствуют себя хорошо.

На этой неделе киевский клуб должен был провести выездной матч против “Тернополя”.

В украинской Суперлиге в этом сезоне "Будівельник" сыграл шесть поединков, добыв в них две победы.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868.