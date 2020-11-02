Ryanair из-за коронавируса за полгода потеряла более €400 млн

Во втором квартале 2020 года убытки авиакомпании Ryanair, связанные с COVID-19, составили €226 млн.

Руководство Ryanair считает, что в этому году услугами лоукостера воспользуется лишь 38 млн пассажиров Фото: depositphotos.com

Лоукостер Ryanair из-за пандемии коронавируса за полгода потерял €411 млн. Об этом сообщает DPA International.

Во втором квартале 2020 года убытки авиакомпании составили €226 млн.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания понесла убытки из-за резкого падения пассажиропотока, связанного с пандемией COVID-19. По его мнению, в этому году услугами лоукостера воспользуется лишь 38 млн пассажиров.

При этом О'Лири добавил, что сейчас сложно спрогнозировать будущее компании. Причина этого – непредсказуемость мер, которые правительства всех стран принимают для борьбы с пандемией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, на 2 ноября в мире зафиксировали более 46,6 млн случаев COVID-19. Скончалось более 1,2 млн пациентов, вылечилось более 31,1 млн.

Для предотвращения распространения инфекции правительства ряда стран Европы и мира ввели карантинные ограничения. В частности, закрываются государственные границы, от въезжающих граждан требуют предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и тому подобное.