"Запахи уже сегодня вернулись". Зеленский признался, что еще болен COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его скоро выпишут из больницы и он сможет вернуться к привычному рабочему режиму. По его словам, силы к нему возвращаются, а температура снижается.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что чувствует себя лучше и сегодня уже начал ощущать запахи. Об этом он сообщил вечером 18 ноября в своем новом видеообращении в Facebook.

"Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", – сказал он.

Повторный тест на коронавирусную инфекцию у Зеленского дал положительный результат. Тем не менее, по словам президента, он продолжает ежедневно работать.

"Это моя работа. Единственная разница – что я работаю не на Банковой, а на улице Академика Заболотного", – заявил глава Украины.

Зеленский ожидает скорой выписки и возвращения к привычному рабочему режиму.

"Верю, что следующее видео я буду записывать уже не из больницы, окончательно одержу победу над COVID-19, чтобы полностью и с вашей поддержкой победить все остальные вирусы и бактерии, которые вредят Украине уже много лет. Фамилии этих болезней вам хорошо известны, и мы обязательно вылечим Украину от этой всей заразы. Очевидно, что каждая зараза воспримет эти слова на личный счет и на их телеканалах активизируется сериал под названием "Во всем виноват Зеленский", – сказал он.

9 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак инфицированы коронавирусом. Они оба лечатся в "Феофании". О положительном тесте на COVID-19 сообщил 11 ноября и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.