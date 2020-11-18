Зеленский проявил интерес к проблеме с кассовыми аппаратами – Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, почему народные депутаты Украины не решают проблему из-за обязательного введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей уже нескольких месяцев. Он захотел сам частично вести эту проблему.

Президент Украины Владимир Зеленский крайне удивлен, почему физлицам-предпринимателям не могут внятно разъяснить интересующую их проблему обязательного введения кассовых аппаратов, поэтому в Офисе президента намерены проследить за этой ситуацией, заявил 18 ноября в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя ведение этой проблемы.

"Президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Сегодня президент экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон", – указал Подоляк.

Он добавил, что этой темой занимается и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Подоляк полагает, что парламенту нужно найти решение, которое учтет интересы государства и всех налогоплательщиков, в том числе протестующих предпринимателей.

"Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", – сказал он.

Днем 17 ноября предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд". Они выступили против введения кассовых аппаратов и карантинных ограничений. Во время акции произошли столкновения. Стычки вспыхнули с новой силой вечером после того, как депутаты не поддержали законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года. Этот проект закона парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку.