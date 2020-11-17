ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"За майбутнє" требует отставки Гетманцева из-за введения для бизнеса регистраторов расчетных операций

Группа "За майбутнє" поддерживает отсрочку введения регистраторов расчетных операций для мелкого бизнеса, однако глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в комитете противодействует проведению этого решения через парламент, заявил представитель группы, народный депутат Игорь Палица.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игорь Палица: Группа "За майбутнє" вместе с "Европейской солидарностью" и группой "Довіра" зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета
Игорь Палица: Группа "За майбутнє" вместе с "Европейской солидарностью" и группой "Довіра" зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета
Фото: zamajbutne.com.ua

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" требует отставки председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил представитель группы, народный депутат Игорь Палица, сообщает сайт партии.

Он отметил, что "За майбутнє" поддерживает отсрочку введения регистраторов расчетных операций для мелкого бизнеса, однако Гетманцев в комитете противодействует проведению этого решения через парламент.

"Вчера на комитете состоялась полная подмена и манипуляция. Я как автор закона №4313 требую сейчас провести заседание комитета, принять решение и выносить этот законопроект в зал... Группа "За майбутнє" вместе с "Европейской солидарностью" и группой "Довіра" зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета. Потому что он манипулирует мнением", – заявил Палица.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года. Этот проект закона парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку.

Теги: отставка, законопроект, кассовые аппараты, предприниматели, Тарас Батенко, Слуга народа, Даниил Гетманцев, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Песков рассказал, получат ли российские артисты поддержку от властей в условиях ужесточения карантина
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему продала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова развела ноги над головой любовника
Волочкова развела ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS