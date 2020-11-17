"За майбутнє" требует отставки Гетманцева из-за введения для бизнеса регистраторов расчетных операций

Группа "За майбутнє" поддерживает отсрочку введения регистраторов расчетных операций для мелкого бизнеса, однако глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в комитете противодействует проведению этого решения через парламент, заявил представитель группы, народный депутат Игорь Палица.

Игорь Палица: Группа "За майбутнє" вместе с "Европейской солидарностью" и группой "Довіра" зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета Фото: zamajbutne.com.ua

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" требует отставки председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил представитель группы, народный депутат Игорь Палица, сообщает сайт партии.

Он отметил, что "За майбутнє" поддерживает отсрочку введения регистраторов расчетных операций для мелкого бизнеса, однако Гетманцев в комитете противодействует проведению этого решения через парламент.

"Вчера на комитете состоялась полная подмена и манипуляция. Я как автор закона №4313 требую сейчас провести заседание комитета, принять решение и выносить этот законопроект в зал... Группа "За майбутнє" вместе с "Европейской солидарностью" и группой "Довіра" зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета. Потому что он манипулирует мнением", – заявил Палица.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года. Этот проект закона парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку.