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Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей

Законопроект об отсрочке до 1 января 2022 года обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса отправили на доработку.

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Зеленский 17 декабря подписал закон, позволяющий использовать программные РРО
Зеленский 17 декабря подписал закон, позволяющий использовать программные РРО
Фото: depositphotos.com

Законопроект №4313 о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг не набрал при голосовании необходимого количества голосов. "За" проголосовали 212 народных депутата при необходимых 226 голосов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект отправлен на доработку и подготовку к первому чтению. В тексте законопроекта предлагается отсрочить до 1 января 2022 года введение обязательного применения регистратора расчетных операций (РРО) и программных РРО плательщиками единого налога со второй по четвертую группу.

Текстом законопроекта предлагалось разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога со второй по четвертую группы независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает 1 млн грн.

Если же годовой доход предпринимателя превышает 1 млн грн, для него использование кассовых аппаратов является обязательным.

Вчера, 3 ноября, под Радой митинговали против двух законопроектов – №3853-1 и №3853-2, которые предусматривают возврат всем без исключения ФЛП права работать без использования РРО. Норма о применении РРО должна вступить в силу с 1 января следующего года. Активисты считают, что откат реформы детализации выгоден коррупционерам, контрабандистам и "теневикам". 

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей первой – четвертой категорий использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Верховная Рада, коррупция, законопроект, кассовые аппараты, предприниматели, реформа
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