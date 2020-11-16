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Группа "За майбутнє" предложила к законопроекту об отсрочке введения кассовых аппаратов поправки, их поддерживает "SaveФОП" – нардеп Батенко

По словам нардепа от группы "За майбутнє" Тараса Батенко, депутаты из этой группы готовы голосовать за принятие законопроекта №4313 только в случае поддержки профильным комитетом их поправок.

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Батенко заявил, что поправки от "За майбутнє" правильно отшлифованы и взвешены
Батенко заявил, что поправки от "За майбутнє" правильно отшлифованы и взвешены
Фото: пресс-служба "За майбутнє"

Депутаты парламентской группы "За майбутнє" 16 ноября регистрируют поправки к законопроекту №4313, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Об этом нардеп Тарас Батенко заявил на заседании согласительного совета Верховной Рады, которое транслировалось на канале "Рада". 

"Мы поддерживаем законопроект №4313. Мы считаем, что [сейчас сложилась] ситуация, которая угрожает тем, что мы фактически можем в условиях пандемии похоронить малый и средний бизнес, микропредпринимательство", – сказал он. 

Батенко подчеркнул, что предложенные группой "За майбутнє" поправки поддерживают участники инициативы "SaveФОП". Сегодня их рассмотрит комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. 

"Мы просим профильный комитет ответственно отнестись к предложениям "SaveФОП" и вообще микропредпринимательства. Эти поправки правильно отшлифованы и взвешены, это – компромиссный вариант законопроекта. Мы не можем сейчас принимать то, что оторвано от жизни ФОПов и нашего микропредпринимательства", – сказал он, отметив, что парламент рискует "просто похоронить" предпринимательство без этих поправок. 

"Только в случае [поддержки комитетом поправок] мы готовы голосовать за этот законопроект на заседании парламента", – резюмировал он. 

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года. Этот проект закона парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку.

Теги: бизнес, законопроект, голосование, кассовые аппараты, предприниматели, Тарас Батенко, За майбутнє
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