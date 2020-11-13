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Нардеп Палица: "Карантин выходного дня" обернется катастрофой

Сегодня Украине нужен только жесткий масочный режим и штрафы за его нарушение, но нельзя останавливать экономику, так как это обернется катастрофой, заявил народный депутат Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Игорь Палица: Вводить локдаун на два дня это ерунда
Игорь Палица: Вводить локдаун на два дня – это ерунда
Фото: zamajbutne.com.ua

Введение "карантина выходного дня" – это совершенно нелогичное решение, которое трудно объяснить рационально, при этом правительство снова не обеспечило для бизнеса никаких компенсаторов, что грозит настоящей экономической катастрофой. Об этом в эфире телепрограммы "Право на владу" на "1+1" заявил народный депутат Украины, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Вводить локдаун на два дня – это ерунда. Скажите, почему нельзя подвергнуться опасности в торговом центре, когда покупаешь продукты, где сто человек, и можно заразиться в бутике или магазинчике, где находится два-три человека? Почему в общественном транспорте, который не закрывается на выходные, нельзя подвергнуться опасности, но можно подвергнуться в фитнес-зале? Почему в пятницу вечером с семьей в кафе нельзя заразиться, а в субботу-воскресенье можно? Это очень неразумное решение Кабмина", – заявил политик.

Он считает, что основной удар от "карантина выходного дня" снова придется на мелкий и средний бизнес.

"Правительство не снизило налоги для бизнеса. Зато повысилась на 35% плата за электроэнергию, а на 50–60% с лета выросла стоимость газа. Правительство убивает экономику, убивает бизнес, убивает обычных людей, которые уже не могут платить квартплату и покупать еду. И еще правительство запрещает им жить в субботу и воскресенье. Думая, что этим он спасает страну", – сказал Палица.

Нардеп добавил, что очередной локдаун вызовет экономическую катастрофу.

"Сегодня – только масочный режим. Жесткий и везде: на улице, в транспорте, в магазинах. С жесткими штрафами для руководителей компаний, которые должны за это отвечать. Но нельзя останавливать сегодня экономику. Это обернется катастрофой", – убежден политик.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина в частности выступили в ОдессеЧеркассахНиколаевеРовноЛуцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057

Теги: Игорь Палица, карантин, Кабмин, коронавирус, За майбутнє
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