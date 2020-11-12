Нардеп Палица: Парламентская республика и двухпалатный парламент – рецепт успеха для Украины

Одна из палат парламента Украины должна представлять регионы, это станет логическим завершением процесса децентрализации и одновременно позволит найти пути к единению страны, считает лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

Успешное демократическое развитие Украины возможно только в форме парламентской республики с двухпалатным парламентом, одна из палат которого будет представлять регионы, заявил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица. По его мнению, такая модель будет логическим завершением процесса децентрализации и одновременно позволит найти пути к единению страны, сообщает пресс-служба политической силы.

"Люди хотят видеть во власти профессионалов, способных поднять экономику и помирить украинцев. Именно поэтому впервые в политической истории они отдали свои электоральные симпатии партии "За майбутнє" – политической силе, которая, будучи создана лишь несколько месяцев назад, уже ворвалась в пятерку лидеров электоральной поддержки", – заявил нардеп.

Согласно опубликованным сегодня результатам социологического исследования группы "Рейтинг", на предстоящих парламентских выборах за партию "За майбутнє" готовы проголосовать 4,5% избирателей. Этот показатель – в пределах социологической погрешности относительно проходного барьера в парламент.

Опрос проводился 2–3 ноября по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди населения старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.