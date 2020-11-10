В партии "За майбутнє" заявили, что установить результаты выборов в горсовет Черновцов поможет ЦИК

Пересчет голосов в Черновцах пройдет под контролем представителей центральной избирательной комиссии, сообщили в партии "За майбутнє".

Делегация Центральной избирательной комиссии из 13 человек проконтролирует честную и прозрачную работу территориальной избирательной комиссии во время пересчета голосов на выборах в Черновицкий городской совет, сообщил председатель Черновицкой областной организации партии "За майбутнє" Виталий Ткачук. Об этом идет речь в пресс-релизе партии, распространенном в СМИ 10 ноября.

Ткачук убежден, что представители Центризбиркома не позволят "определенным политическим силам" сфальсифицировать результаты волеизъявления в свою пользу.

"В Черновцы прибыли представители Центральной избирательной комиссии, чтобы остановить тот беспредел, который происходил в ТИК при подсчете голосов. Эта делегация в составе 13 человек будет осуществлять надзор за работой ТИК, которая пересчитывает голоса. Партия "За майбутнє" уверена, что никто не сможет повлиять на их решение, и оно будет объективным", – заявил Виталий Ткачук.

В партии отметили, что на выборах в городской совет Черновцов большинство политических партий потребовали пересчета голосов из-за многочисленных фальсификаций на участках и в ТИК.

"В частности, количество бюллетеней в урнах существенно превысило число избирателей, а кандидатов в депутаты не допускали на заседание территориальной избирательной комиссии", – сказано в сообщении политической силы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.