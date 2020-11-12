"Слуга народа" удерживает лидерство в рейтинге партий – опрос

На выборах в Верховную Раду за "Слугу народа" готовы проголосовать 22,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, в парламент проходят четыре партии Фото: depositphotos.com

"Слуга народа" удерживает лидерство в рейтинге украинских партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 ноября результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую готовы проголосовать 17,1% опрошенных.

Следом идут "Европейская солидарность" (15,4%) и "Батьківщина" (8%).

Остальные партии набирают меньше 5%. В частности, "За майбутнє" – 4,5%, "Сила и честь" – 4,3%, Радикальная партия – 4,3%.

Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 3,6%.

Опрос проводился 2–3 ноября по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, среди населения старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.