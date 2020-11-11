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ПОЛИТИКА

На выборах президента за Зеленского готовы проголосовать 33% украинцев – опрос

В президентском рейтинге в Украине лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Большинство украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах президента страны
Большинство украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах президента страны
Фото: Офіс Президента України / Facebook

На выборах президента Украины большинство граждан страны поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые намерены пойти на выборы и определились с кандидатом.

Согласно данным КМИС, вместе с Зеленским во второй тур вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его поддерживают 17,3% опрошенных.

За лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,1% респондентов, за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 10,5%, за бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 9,5%, за главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – 8,8%.

Остальные кандидаты, представленные в опросе, набирают меньше 5%.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%, 2,2% – для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

После обработки результатов, в течение 5–8 ноября, с респондентами связывались повторно, чтобы задать вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Повторно участие в опросе приняли 1083 респондента (статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает 3%).

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, выборы, рейтинг, Игорь Смешко, соцопрос, Юрий Бойко, Владимир Зеленский, президент, КМИС
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