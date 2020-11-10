Зеленскому доверяют 32,8% украинцев – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 61,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 32,8% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

В то же время главе государства не доверяют 61,9% опрошенных.

Следом за Зеленским идет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 29,8% респондентов, не доверяют 57,3%.

Остальные политики и чиновники, попавшие в опрос, пользуются меньшим уровнем доверия населения.

В частности, пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 21,7% украинцев, при этом 73,1% респондентов не доверяют, сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко также доверяют 21,7% опрошенных, не доверяют, соответственно, 69,3%, бывшему нардепу от "Голоса" Святославу Вакарчуку доверяют 18,2% респондентов, не доверяют 70%.

Еще меньше украинцы доверяют следующим политикам: премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12,2% опрошенных (68,7% не доверяют), министру внутренних дел Арсену Авакову – 11,9% (76,3%), главе Офиса президента Андрею Ермаку – 7,7% (59,3%), лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко – 16,6% (77,3%), генпрокурору Ирине Венедиктовой – 6,2% (61,7%).

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 16 сентября 2020 года, свидетельствовали о том, что Зеленскому не доверяли 53% украинцев. 41% опрошенных заявили, что доверяют главе государства, – это был самый высокий рейтинг среди украинских политиков. Порошенко доверяли 18% украинцев, 76% не доверяли.