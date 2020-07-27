53% украинцев не доверяют Зеленскому – опрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 41% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев Фото: president.gov.ua

53% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 июля результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

27% опрошенных доверяют бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, не доверяют – 63%. Сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 23% респондентов, не доверяют – 57%.

Следом за ними идут мэр Киева Виталий Кличко – 22% и 67% соответственно, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – 21% и 46% (еще 23% опрошенных не знают, кто это такой), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 20% и 74%, а также народный депутат от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко – 19% и 76%.

Помимо этого, "Рейтинг" опубликовал инфографику, отображающую динамику уровня доверия украинцев Зеленскому, Порошенко и беглому экс-президенту Виктору Януковичу.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 15-го по 20 июля 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрошено 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.