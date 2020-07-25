ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Турчинов о Крыме: Если Зеленский решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона

Бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов надеется, что вместе с ним в наступлении на Крым, если на это решится президент Владимир Зеленский, будут участвовать "все диванные стратеги, которые в деталях знают, как нужно воевать и в каком месте лучше десантироваться".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: После незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет права находиться на крымской земле
Турчинов: После незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет права находиться на крымской земле
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от российской агрессии и освобождению Крыма. Такое мнение в интервью "Цензор.НЕТ" высказал бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, нынешний руководитель штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.

"Возможно, нынешнее руководство нашей страны не в курсе, но после незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет права находиться на крымской земле, и в случае наступления украинских войск [президент РФ Владимир] Путин не сможет привязаться ни к одному международному документу. Все войска РФ, среди которых и Черноморский флот, находятся сегодня в Крыму с нарушением всех международных норм, украинской Конституции и законодательства", – отметил он.

По мнению Турчинова, этот факт, а также боеспособность Вооруженных сил, наличие большинства в парламенте и "своего Кабмина" позволяют Зеленскому "выполнить конституционные требования по защите страны от агрессии и освобождению Крыма".

"Если он вдруг решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ (речь идет об исках, в которых Турчинова обвиняют в сдаче Крыма. – "ГОРДОН"), и все диванные стратеги, которые в деталях знают, как нужно было воевать и в каком месте лучше десантироваться", – заключил он.

При этом Турчинов высказал мнение, что "Украина еще не готова объявить войну России за захват нашей земли и начать военную операцию по освобождению Крыма".

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Турчинов, в период захвата полуострова занимавший пост и.о. президента после бегства Виктора Януковича в Россию, позже утверждал, что в феврале 2014-го его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на сторону РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Александр Турчинов, СНБО, оккупация, агрессия, аннексия, Владимир Зеленский, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
Седокова заявила, что пережила сексуальные домогательства со стороны бойфренда матери
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
"Не хватает только меня". Волочкова показала 14-летнюю дочь Ариадну
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото
Украинская модель Полканова родила дочь
Украинская модель Полканова родила дочь
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Мамин красавчик", "Будущая фотомодель". Билык показала младшего сына в образе байкера
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел COVID-19
64-летний Гибсон переболел COVID-19
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
Американская ведущая узнала об онкологии благодаря внимательности одного из зрителей
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
"Мой герой". Тина Кароль показала 11-летнего сына
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS