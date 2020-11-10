Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге – опрос

На выборах главы государства за действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 31,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, Зеленский стал бы победителем первого тура Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, действующего главу государства поддержали бы 31,2% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Следом за Зеленским идет пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 21,1%.

За сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 16,9% респондентов, за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко – 8,3%, за бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 5,6%.

Остальные кандидаты, представленные в опросе, набирают меньше 3%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.