Предприниматели штурмовали Верховную Раду, силовики применили слезоточивый газ

Стычки под Верховной Радой вспыхнули после того, как украинские парламентарии провалили законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Под зданием Верховной Рады Украины к вечеру 17 ноября возобновились столкновения между предпринимателями и силовиками. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, сообщило агентство "РБК-Украина".

Сегодня днем предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд". Тогда тоже произошли столкновения.

Стычки возобновились после того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. Наряды правоохранителей усилили дополнительными отрядами силовиков. На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Политика Страны" видно, как люди пытаются прорываться в здание парламента. Полиция сдерживала натиск людей.

"Предприниматели настроены агрессивно. Полиция применила слезоточивый газ. Много задержанных", – сказано в подписи в видео.

Активисты требовали, чтобы к ним вышел представитель парламента и объяснил решение депутатов. Полиции пока удалось остановить бунтующих предпринимателей. Протестующие не спешат расходиться. Представители ФОПов ведут переговоры с депутатами, пишет издание "Страна".

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФОП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФОП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.