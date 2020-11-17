Предприниматели штурмовали Верховную Раду, силовики применили слезоточивый газ

Под зданием Верховной Рады Украины к вечеру 17 ноября возобновились столкновения между предпринимателями и силовиками. Протестующие пытались прорваться к зданию парламента, сообщило агентство "РБК-Украина".
Сегодня днем предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд". Тогда тоже произошли столкновения.
Стычки возобновились после того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФОП).
Протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики. Наряды правоохранителей усилили дополнительными отрядами силовиков. На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Политика Страны" видно, как люди пытаются прорываться в здание парламента. Полиция сдерживала натиск людей.
"Предприниматели настроены агрессивно. Полиция применила слезоточивый газ. Много задержанных", – сказано в подписи в видео.
Активисты требовали, чтобы к ним вышел представитель парламента и объяснил решение депутатов. Полиции пока удалось остановить бунтующих предпринимателей. Протестующие не спешат расходиться. Представители ФОПов ведут переговоры с депутатами, пишет издание "Страна".
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФОП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФОП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.
Законопроект № 4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФОП), кроме занятых в "рисковых сферах деятельности". К ним относятся торговля в интернете, ювелирными изделиями, товарами "секонд хенд" и торговля автозапчастями. Предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки нардепов, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФОП.