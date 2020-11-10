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ПОЛИТИКА

Верещук анонсировала на 10 ноября дебаты между малым бизнесом и нардепами по поводу кассовых аппаратов

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, обсуждать законопроект о регистраторах расчетных операций для физлиц-предпринимателей будут на заседании профильного комитета в Верховной Раде.

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Ирина Верещук: Как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех, когда они видят, например, контрабанду на таможне?
Ирина Верещук: Как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех, когда они видят, например, контрабанду на таможне?
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Во вторник, 10 ноября, в Верховной Раде пройдут дебаты между физическими лицами – предпринимателями и народными депутатами по поводу законопроекта №4313 о кассовых аппаратах для малого бизнеса, который парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку. Об этом УНН сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Сейчас с одной стороны закон, который уже принят, действует и "догоняет" ФЛП, с другой – люди, которые не могут сегодня позволить себе такие расходы", – объяснила политик.

Она убеждена, что открытые дебаты помогут решить противоречия.

"Я нашла возможность, и во вторник в нашем комитете встречаются те ФЛП, которые имеют большие претензии к таким законам. [Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики] Даниил Гетманцев и мы как народные депутаты. Это будут открытые дебаты. Друг другу попробуем объяснить, что мы имеем в виду, и надеюсь, найдем консенсус", – сказала Верещук.

Нардеп считает, что правила должны быть едины для всех, но начинать нужно не с малого бизнеса, а с контрабанды.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста – где я живу, с кем я живу и как я должна себя вести в том обществе, где мы проживаем. Конечно, правила должны быть одни для всех, обычно в Европе, в США, где есть фискальная политика, где есть институты судопроизводства, права, правоохранительная система, которая не преследует тех, кто не хочет платить ежемесячно "мзду", – конечно, что правила должны быть для всех. А где мы сейчас живем, как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? И для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", – заявила Верещук.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года.

Теги: Верховная Рада, бизнес, Ирина Верещук, кассовые аппараты, предприниматели, Даниил Гетманцев
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