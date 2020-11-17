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ПОЛИТИКА

Верховная Рада провалила второй законопроект об отсрочке кассовых аппаратов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложили снять с рассмотрения этот документ и создать по нему рабочую группу.

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Норма о применении РРО должна вступить в силу с 1 января 2020 года
Норма о применении РРО должна вступить в силу с 1 января 2020 года
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей. Документ поддержали 17 народных депутатов, против проголосовали 228, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил снять с рассмотрения документ и создать рабочую группу, чтобы разработать компромиссный вариант.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал предложение Гетманцева. Представители "Европейской солидарности" и партии "За майбутнє" выступили против законопроекта №4313-д.

Гетманцев в комментарии агентству "РБК-Украина" пояснял, что законопроект №4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФЛП), кроме занятых в "рисковых сферах деятельности". К ним относятся торговля в интернете, ювелирными изделиями, товарами секонд-хенд и автозапчастями.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП. Этот документ 4 ноября набрал 212 голосов народных депутатов при необходимых 226.

Большинство украинцев поддерживают фискализацию и настаивают на соблюдении своего права на чек, говорил нардеп. По его словам, в документе №4313-д значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Теги: Верховная Рада, бизнес, торговля, кассовые аппараты, предприниматели, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия
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