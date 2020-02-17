Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кофе, еда, телефоны. Разумков заявил, что избиратели критикуют нардепов за поведение в зале заседаний

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к народным депутатам с просьбой работать в зале заседаний в пользу государства, а не отвлекаться на прием пищи или разговоры в телефонах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Люди должны видеть, что народные депутаты работают в пользу этого государства
Разумков: Люди должны видеть, что народные депутаты работают в пользу этого государства
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета заявил, что избиратели обращают внимание на неправильное поведение нардепов на рабочем месте. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сообщил, что часто бывает в командировках и имеет возможность общаться с избирателями.

"Людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И относительно кофе, и относительно еды, и о том, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то. Подошла учительница и говорит: "Я так же, как и вы, хожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени немножко больше?" – рассказал Разумков.

Он призвал нардепов делать так, чтобы им не было трудно отвечать на такие вопросы.

"Чтобы люди видели, что народные депутаты работают в пользу этого государства, чтобы они это и видели, и чувствовали", – добавил спикер Рады.

Журналисты часто фотографируют нардепов в Раде за перепиской в телефоне или нестандартным поведением. Чаще всего в таких новостях фигурирует нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, также это касается нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Дмитрий Разумков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Притула заговорил на русском языке
Притула заговорил на русском языке
Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом
Савик Шустер ищет будущую жену по примете, описанной индийским астрологом
  "Мир". Горбачева выпустила клип на трек "Мир", снятый в заповеднике "Каменнная могила". Видео
  "Мир". Горбачева выпустила клип на трек "Мир", снятый в заповеднике "Каменнная могила". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS