Зеленский отправил в отставку главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника. Об этом свидетельствует указ №502/2020, опубликованный 17 ноября на сайте Офиса президента.
Как говорится в документе, Стадник сам подал заявление об увольнении.
Сегодня же еще одним указом №503/2020 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Георгия Решетилова, который до этого был первым замглавы ОГА.
Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с 18 сентября 2019 года.