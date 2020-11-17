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Зеленский отправил в отставку главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об увольнении, которое подал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

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Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с сентября 2019 года
Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с сентября 2019 года
Фото: Олександр Стаднік / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника. Об этом свидетельствует указ №502/2020, опубликованный 17 ноября на сайте Офиса президента.

Как говорится в документе, Стадник сам подал заявление об увольнении.

Сегодня же еще одним указом №503/2020 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Георгия Решетилова, который до этого был первым замглавы ОГА.

Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с 18 сентября 2019 года.

Теги: Николаев, указ, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, увольнение, Николаевская ОГА, Александр Стадник
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