Зеленский отправил в отставку главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял заявление об увольнении, которое подал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с сентября 2019 года Фото: Олександр Стаднік / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника. Об этом свидетельствует указ №502/2020, опубликованный 17 ноября на сайте Офиса президента.

Как говорится в документе, Стадник сам подал заявление об увольнении.

Сегодня же еще одним указом №503/2020 Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Георгия Решетилова, который до этого был первым замглавы ОГА.

Должность главы Николаевской ОГА Стадник занимал с 18 сентября 2019 года.