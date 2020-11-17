Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства Украины

Руководителя Государственного космического агентства Украины Владимира Усова уволили в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона Украины "О государственной службе", сообщается в распоряжении Кабинета Министров Украины.

Усов возглавлял ГКАУ с начала февраля 2020 года Фото: Vladimir Usov / Facebook

Кабинет Министров Украины 16 ноябряуволил с должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова. Соответствующее распоряжение №1432-р опубликовано пресс-службой правительства.

"Уволить Усова Владимира Владимировича с должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона Украины "О государственной службе", – сообщается в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

Вероятно, представление на увольнение Усова подал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который был назначен 16 июля, то есть четыре месяца назад.

Распоряжением №1433-р Кабмин назначил исполняющим обязанности председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Лева Михаила.

Владимир Усов возглавлял ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гуттенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает "Главком", заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмыгалю и министру экономразвития Игорю Петрашко требовали уволить Усова.