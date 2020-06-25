Усов требует от подчиненных предприятий публичной поддержки в обмен на списание долгов – Чаплыга

Руководитель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов договорился с руководителем “Южмаша” о поддержке в обмен на инициативу "протолкнуть" списание долгов предприятия через парламент, утверждает экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Михаил Чаплыга: Планы у него такие: пустить в космическую отрасль частные руки и передать им государственные средства Фото: 112.ua

Руководитель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов давит на подконтрольные ему предприятия, чтобы они публично выказывали ему поддержку. Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга.

По его мнению, таким образом Усов пытается сохранить за собой кресло главы ГКАУ.

"Вова жалуется, что его обижают в прессе. Парень, конечно, отличился: судя по публикациям в СМИ, продал за 20 миллионов бесплатные учебники школам Николаевской области, гордо назвав это стартапом, получил инвестиции от фонда [российского бизнесмена Романа] Абрамовича для своего другого "бизнес-проекта" и так далее. Все это есть в прессе и судебных реестрах", – написал Чаплыга.

Он считает, что у Усова нет видения и стратегии полноценного развития отрасли, он лишь хочет перенаправить деньги из госбюджета на частников.

"Планы у него такие: пустить в космическую отрасль частные руки и передать им государственные средства. В принципе, все. Так вот, Вову обидели тем, что припомнили все эти грешки, в ответ на что главный "космонавт", недолго думая, привлек админресурс в виде КБ "Южное" и "Южмаша", – рассказал правозащитник.

Чаплыга подчеркнул, что таким образом Усов использует служебное положение в своих целях.

"В свете того, что тот же "Южмаш" сидит на сухарях без зарплат уже почти год, Усов использует служебное положение, чтобы давить на предприятия для своей публичной поддержки. Так, два дня подряд молодое дарование выкладывает обращения к президенту от этих предприятий с изложением того, как здорово им зажилось при новом очильнике. С руководителем "Южмаша", по моей информации, Усов и Ко договорились в обмен на инициативу протолкнуть списание долгов через ВРУ. А долги там немалые, скажем так. Менеджмент на грани фантастики. Интересно, а профильный министр [Игорь] Петрашко что по этому поводу думает?" – написал он.

Правозащитник рассказал, что, когда попытался лично задать Усову вопрос на его странице в Facebook, тот его "забанил".

"Я решил посетить страницу этого "космонавта". И черт дернул написать ему коммент с вопросом относительно данных из открытого судебного реестра со ссылками… В результате я в бане у этого мегачиновника и "космонавта". Вот такая у нас публичная коммуникация получилась. А жаль… Мне как краснодипломному выпускнику ФАКС (факультета авиационно-космических систем) было крайне интересно узнать точку зрения выдающегося "космонавта" Усова", – резюмировал Михаил Чаплыга.

Усов возглавляет ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гуттенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Как утверждает "Главком", заполняя декларацию кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017-го получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.

Около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмигалю и министру экономразвития Игорю Петрашко потребовали уволить Усова.