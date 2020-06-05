Журналист Лямец: Усов – первый случай, когда дилетанта поставили руководить космической отраслью

Космической отрасли Украины сегодня нужен сильный антикризисный менеджер, а не “парнишка, который торгует 3D-принтерами”, заявил экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец, комментируя деятельность главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Сергей Лямец: Вы уверены, что это тот антикризисный менеджер, который нужен космической отрасли Украины? Фото: Лямец Сергей / Facebook

Новоназначенный глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов не компетентен для того, чтобы вывести стратегическую отрасль из кризиса, об этом свидетельствует его прежний опыт работы и стратегия развития космической отрасли, озвученная на собеседовании, заявил в Facebook экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

“Стратегию развития Государственного космического агентства он описал как: создать понятную прозрачную систему в середине; создать поддержку потенциальным партнерам и инвесторам снаружи; превратить вертикально-горизонтальную систему ГКА в современную экосистему космических компаний, которая сможет работать с компаниями со всего мира и возрождать индустрию в Украине, мотивируя молодых людей принимая участие в работе. Что вообще эта хрень значит?” – написал Лямец.

По словам журналиста, такая стратегия "подойдет для всего: для овощебазы, НАК "Нафтогаз" и… для Государственного космического агентства".

“И представьте, вот этот человек победил многих профессиональных и действительно опытных участников конкурса. Самую большую стрессовую ситуацию в своей жизни Усов описал так: он прилетел в США, но вдруг отказался работать 3D-принтер – его повредили на таможне. Возникла угроза срыва контракта – но Усов и друзья смогли сделать так, что принтер заработал. Хм… Вы уверены, что это тот антикризисный менеджер, который нужен космической отрасли Украины?” – спрашивает журналист.

Лямец подчеркнул: что касается профессиональных навыков, то “Усов – это первый случай, когда дилетанта поставили руководить космической отраслью Украины”. Он отметил, что не знает, “кто и зачем его туда поставил и какие задачи ему поставил”, но добавил, что нужно срочно исправлять ситуацию.

“Я не понимаю, зачем [президент Украины Владимир] Зеленский согласился поставить управлять огромной стратегической отраслью человека без опыта и компетенций. Чтобы добить отрасль? Как Усов может вытащить ее из кризиса, если он не понимает сути работы отрасли? Наверное, он хорошо понимает стартапы, но космос – это не стартапы”, – отметил журналист.

По мнению Лямца, космической отрасли сегодня нужен сильный антикризисный менеджер, а не “парнишка, который торгует 3D-принтерами”.

“Украина стремительно теряет позиции и персонал. В 2013 году в космической отрасли Украины работали 23,5 тысячи человек, в 2019 году – 15,5 тысяч. Обороты отрасли в 2013 году составляли $375 миллионов, а в 2019 году – $137 миллионов. Конечно же, есть стартапы, которые стоят миллиарды. Но я убежден, что космос – это немного не та сфера, где парни в гараже на коленке делают Macintosh. В космических проектах нужно прежде всего понимать, что ты делаешь. Если Усова не заменить на специалиста, он окончательно развалит космическую сферу. Обезьяна в центре управления полетами рано или поздно нажмет красную кнопку”, – резюмировал Сергей Лямец.

Владимир Усов возглавляет Государственное космическое агентство Украины с января этого года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гутенбергз" – является фигурантом уголовного дела ГБР, Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра. Заполняя декларацию в качестве кандидата на должность главы ГКА, Усов указал в ней недостоверные данные, утверждает "Главком".